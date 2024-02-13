TÜİK: Parakende satışları aralıkta arttı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:34

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.

PERAKENDE CİRO YÜZDE 80,0 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 78,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 85,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 62,9 arttı.

AYLIK CİRO ARTIŞI YÜZDE 4,3

Cari fiyatlarla perakende ciro Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,9 arttı.