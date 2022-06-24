TÜİK sektörel güven endeksi verilerini açıkladı: Parakende ve hizmette geriledi, inşaatta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 10:22
TÜİK sektörel güven endeksi verilerini açıkladı: Parakende ve hizmette geriledi, inşaatta yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, haziranda mayıs ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1.7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.3 düşerken inşaat sektöründe yüzde 1.7 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayısta 121.7 iken haziranda 119.6 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 0.3, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 4.8 düşerken son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, mayısta 121,4 iken haziranda 118,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi yüzde 0.2, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 8.8 azalırken mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2.5 arttı. (Mevcut mal stok seviyesi endeksindeki artış stok azalışını, düşüşü ise stok yükselişini gösteriyor.)

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 81,6 iken haziranda 83'e yükseldi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5.7 artarken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 1.9 azaldı.

Öte yandan, Ulusal Veri Yayınlama Takvimi'ne göre bugün yayımlanması planlanan "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021" haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelendi.


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