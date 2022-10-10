TÜİK rakamları yine İŞKUR'la tutmadı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işgücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), verilerin resmi işsizlik rakamlarıyla uyulmadığına dikkat çekti. DİSK-AR yaptığı paylaşımda "İŞKUR'a göre kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 3 milyon 194 binden 3 milyon 343 bine çıkarken, TÜİK'e göre 3 milyon 872 binden 3 milyon 312 bine geriledi. TÜİK'in saptadığı işsiz sayısı kayıtlı işsiz sayısından az" dendi.

DİSK-AR resmi verilereden yararlanarak hesapladığı işsiz sayısının ise 7,3 milyonu aştığını açıkladı. TÜİK'e göre dar tanımlı işsiz sayısı 3,3 milyon le yüzde 9,6 olrak gerçekleşti.







