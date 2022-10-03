DİSK-AR açıkladı: Yoksulun enflasyonu 3 haneli

03 Ekim 2022 Pazartesi, 14:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklarken DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) de bu verilerden yararlanarak gelir gruplarına göre enflasyonun hissedilirliğini hesapladı.

DİSK-AR raporunda "Resmi enflasyon emekçinin enflasyon gerçeğini yansıtmıyor" derken en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun enflasyonunun yüzde 137.3 olduğu belirtildi.

GERÇEKLER BAMBAŞKA

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 118, en yoksul ikinci yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 119.9, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun enflasyonu ise yüzde 137.3 olarak gerçekleşti.

AKP ENFLASYONU 54 PUAN ARTIRDI

Aralık 2002’de yüzde 29.7’lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu 54 puan artırdı ve yüzde 83.45’e yükseltti.

Eylül 2003’te 101 olan TÜFE Eylül 2022’de 1047, Eylül 2003’te 99 olan gıda fiyatları Eylül 2022’de 1374 oldu. Böylece TÜİK’e göre 2003’ten bu yana TÜFE yaklaşık 10 kat, gıda fiyatları 13.9 kat arttı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları farklı gelir gruplarını yansıtmıyor. Resmi enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir. Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonu yeniden hesaplıyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 93.1 olarak gerçekleşirken emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 118.5, en yoksul ikinci yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 119.9, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun enflasyonu yüzde 137.3 olarak gerçekleşti."

Rapora göre dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 89.4 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 66.4 oldu. Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 133.2 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 66.4 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

TÜİK Eylül 2022 resmi enflasyon oranlarını açıkladı. TÜFE’deki değişim 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52.40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59.91 olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre artışın en yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 117.6 ile ulaştırma, yüzde 93.05 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 89.68 ile ev eşyası oldu. Böylece ulaştırmada üç haneli enflasyon devam ediyor.

TÜİK’e göre Yurt İçi-Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2022 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151.5 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yüzde 151.5 iken TÜFE 83.45 olarak hesaplandı. Raporda TÜFE’nin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceği belirtildi.

AKP DÖNEMİNDE FİYATLAR 14 KAT ARTTI

Raporda şu verilere yer verildi:

Ağustos 2022’de yüzde 83.4 olan resmi enflasyon oranı AKP dönemi için bir rekor olmaya devam ediyor. Aralık 2002’de yüzde 29.7’lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu yaklaşık 54 puan artırdı.

AKP hükümeti döneminde, 2003 ve 2022 Ağustos arası dönemde tüketici fiyatları ve gıda fiyatları 10 ila 14 kat arttı. 2003 Ağustos’ta 100 olan TÜFE 2022 Ağustos’ta 1016 olurken 2003 Ağustos’ta 98 olan gıda fiyatları endeksi 2022 Ağustos’ta 1347 oldu. 2003 ve 2013 arasında birbirine yakın seyreden endeksin arasındaki makas 2014 itibarıyla açılmaya başladı. 2022 Ağustos’ta iki endeks arasındaki fark 331 puana yükseldi.

Son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. 2003 bazlı TÜFE ve gıda enflasyonu endeksleri 2022 Eylül ayında sırasıyla 1047 ve 1374 oldu. Böylece gıda enflasyonu endeksi ile TÜFE arasındaki fark yüzde 31 oldu.