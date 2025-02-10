TÜİK sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre sanayi üretimi aralık ayında yükseliş gösterdi. Madencilik, imalat ve enerji sektörlerinde artış yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre sanayi üretimi 2024 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörlerinde de artış gözlemlendi.
SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞ KAYDETTİ
Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü yüzde 6,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 11,4 artış kaydetti.
AYLIK BAZDA YÜKSELİŞ
Sanayi üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,2, imalat sanayi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 0,4 yükseldi.
Etiketler: #tüik #Sanayi Üretim Endeksi #sanayi üretimi
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