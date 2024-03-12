TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı

TÜİK'e göre, 2024 Ocak ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Sanayi üretimi ocakta önceki aya göre değişim göstermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:09
TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak dönemine ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.


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