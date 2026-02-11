TÜİK son verileri paylaştı: Ciro ve ticaret rakamlarında yıllık artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi ile Ciro Endeksleri verilerini yayımladı. Verilere göre ticaret satış hacmi ve toplam ciro hem yıllık hem de aylık bazda artış gösterdi.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 3,8 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 yükseldi.

Alt kalemler incelendiğinde; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 3,0 arttı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azalırken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,3 artış kaydetti.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,1 OLDU

Ticaret satış hacmi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımında satış hacmi değişim göstermedi.

Aylık bazda toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 34,7 YÜKSELDİ

TÜİK’in açıkladığı Ciro Endeksleri verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 Aralık ayında yıllık yüzde 34,7 arttı.

Sektörel dağılıma bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 30,6, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9, ticaret ciro endeksi yüzde 35,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 38,3 artış gösterdi.

CİRODA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,3

Toplam ciro endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 yükseldi.

Aynı dönemde sanayi sektörü ciro endeksi aylık yüzde 3,2 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 2,0 azaldı. Ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, hizmet sektörü ciro endeksi ise yüzde 3,4 artış kaydetti.