TÜİK şubat ayı ciro endekslerini yayımladı

TÜİK şubat ayı ciro endekslerini yayımladı. TÜİK verisine göre toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 10:42
TÜİK şubat ayı ciro endekslerini yayımladı
Abone Ol google-news

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde119,6 arttı.

TOPLAM CİRO YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%), ŞUBAT 2022


TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 7,9 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında aylık yüzde7,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı.



tüik parekende satış

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler