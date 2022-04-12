TÜİK Şubat 2022 perakende satış endekslerini yayımladı
TÜİK Şubat 2022 perakende satış endekslerini yayımladı. Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK DEĞİŞİM ORANI (YÜZDE), ŞUBAT 2022
PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,8, otomotiv yakıtı satışları %1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,8 azaldı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 82,2 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 83,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı.
PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 7,5 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde12,6 arttı.
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