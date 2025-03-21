TÜİK ocak ayı dış ticaret endeksi verilerini açıkladı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:14

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla değişim göstermedi.

Endeks, Ocak 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5, ham maddelerde (yakıt hariç) 0,2 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1, yakıtlarda yüzde 5,1 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,8 artarken, yakıtlarda aynı kaldı. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5 düşüş gösterdi.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artış kaydetti. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5 azalırken, yakıtlarda aynı kaldı. İmalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 8,2 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise ocakta yıllık bazda yüzde 10,8 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,3 artış kaydederken, yakıtlarda yüzde 2 geriledi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ETKİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2024'te 155,2 olan ihracat miktar endeksi, ocakta yüzde 1,9 artışla 158,2 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ocakta 132,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,8 artarak 140,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2024'te 127,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 artarak ocakta 128,7 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ocakta 109 olan endeks yüzde 10,8 artarak bu yılın aynı ayında 120,9 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yılın aynı ayında 86,9 olan dış ticaret haddi, 1 puan artarak bu yılın aynı ayında 87,9 olarak kayıtlara geçti.