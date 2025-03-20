TÜİK 2024 işsizlik verilerini açıkladı: Türkiye'nin yarısı istihdama katılamadı!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:30

Güncelleme: 20.03.2025 - 11:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı işgücü verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,7 OLDU

TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin oldu. İşsizlik oranı 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 seviyesine geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,5

TÜİK'in açıkladığı verilere göre istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 49,5 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 54,2

TÜİK'in verilerine göre, işgücü 2024 yılında 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bine ulaştı. İşgücüne katılım oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak kaydedildi. Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3!

TÜİK'e göre, 15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3'e düştü. Bu oran erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

İSTİHDAMIN YARISINDAN FAZLASI HİZMET SEKTÖRÜNDE

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yıla göre hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. Tarım sektöründe ise değişiklik olmadı.

2024 yılında tarım sektöründe 4 milyon 827 bin, sanayi sektöründe 6 milyon 746 bin, inşaat sektöründe 2 milyon 162 bin, hizmet sektöründe ise 18 milyon 886 bin kişi istihdam edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 26,7 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 18,4 oldu.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI BURDUR VE KASTAMONU’DA

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranının en düşük olduğu iller yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu oldu. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18,3 ile Hakkari’de kaydedildi.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI ARDAHAN’DA

TÜİK'in verilerine göre, yüzde 60,6 ile en yüksek istihdam oranı Ardahan’da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari’de kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIMDA LİDER ARDAHAN

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ardahan yüzde 63,9 işgücüne katılım oranıyla ilk sırada yer aldı. En düşük işgücüne katılım oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt’te gerçekleşti.