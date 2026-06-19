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TÜİK tarım maliyetlerini açıkladı: Çiftçinin yıllık yükü yüzde 38,97 arttı

TÜİK tarım maliyetlerini açıkladı: Çiftçinin yıllık yükü yüzde 38,97 arttı

19.06.2026 10:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK tarım maliyetlerini açıkladı: Çiftçinin yıllık yükü yüzde 38,97 arttı

TÜİK'in açıkladığı Nisan 2026 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerine göre, tarımsal üretimde kullanılan girdi maliyetleri yıllık bazda yükselişini sürdürdü. En yüksek yıllık artış gübre ve toprak geliştiricilerde görülürken, aylık bazda en fazla artış enerji ve yağlayıcılarda kaydedildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-GFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,79 arttı.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMETLERDE ARTIŞ

Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 6,19, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 1,95 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 41,21 yükselirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 25,80 artış gösterdi.

GÜBRE VE ENERJİ MALİYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Alt gruplar arasında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 62,77 ile gübre ve toprak geliştiriciler kaleminde kaydedildi.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 12,54 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda gerçekleşti.

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