TÜİK tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da yayımlayacak. Geçen ayın verilerinde ÜFE yüzde 150'yi aşmıştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00
TÜİK tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayımlayacak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Söz konusu endekste haziranda yıllık yüzde 148.90 artış kaydedilirken  aylık yüzde 0.66 düşüş kaydedildi.

Tarım-ÜFE'de 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.66 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98.84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148.90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67.98 artış gerçekleşmişti.





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