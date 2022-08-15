TÜİK tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da yayımlayacak. Geçen ayın verilerinde ÜFE yüzde 150'yi aşmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.
Söz konusu endekste haziranda yıllık yüzde 148.90 artış kaydedilirken aylık yüzde 0.66 düşüş kaydedildi.
Tarım-ÜFE'de 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.66 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98.84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148.90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67.98 artış gerçekleşmişti.
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