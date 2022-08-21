Tarım işçilerini taşıyan traktör şarampole uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep Nizip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün şarampole uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 11:29
Tarım işçilerini taşıyan traktör şarampole uçtu: 2 ölü, 5 yaralı
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Nizip ilçesi Keklik köyü mevkiinde 3 gün önce sabah saatlerinde fıstık toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan A.A. (42) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada Arif Küçük (30) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Ahmet Küçük (76), Ali Küçük (42) ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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