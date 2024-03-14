TÜİK: Süt, yumurta ve tavuk eti üretimi arttı

TÜİK verilerine göre, ocakta toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Yıllık bazda ayrıca tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, tavuk eti üretimi yüzde 6 artış gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:40
TÜİK: Süt, yumurta ve tavuk eti üretimi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ile Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 12,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,0 arttı, tereyağı üretimi yüzde 20,0 arttı.

SÜT ÜRETİMİ GEÇEN AYA GÖRE ARTTI

Bir önceki ay 874 bin 193 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu.

Bir önceki ay 147 bin 346 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 4,4 oranında artarak 153 bin 796 ton olarak gerçekleşti.

YUMURTA VE TAVUK SAYISI ARTTI

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,0 arttı, hindi eti üretimi yüzde 33,3 arttı.

Bir önceki ay 200 bin 333 ton olan tavuk eti üretimi ocak ayında yüzde 1,4 oranında artarak 203 bin 64 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 855 milyon 505 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ocak ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 1 milyar 837 milyon 648 bin adet oldu.


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