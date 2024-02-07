Düzce'de yakalanan dilencinin 'günlük cirosu' dudak uçuklattı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:28

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:28

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde denetimlerini sürdürürken sorumluluğu altındaki alanlarda dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Ekipler, Camikebir Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Parkı’nda bir şahsın dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından harekete geçti. Bölgede yapılan kontrollerde şahsı tespit eden ekipler, zabıta karakoluna götürdükleri şahısla yaptıkları görüşmenin ardından dilencilikten elde ettiği paralara el koydu.

Şahsın topladığı 6 bin 115 TL tutarındaki para tutulan tutanağın ardından kamuya aktarıldı.