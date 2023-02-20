TÜİK: Tüketici güven endeksi, 82.5'e yükseldi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:33

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:33

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre bir önceki ay 79.1 puan olan tüketici güveni şubat ayında 82.5 oldu. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği, dolayısıyla verilerin deprem öncesini yansıttığı ifade edildi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 61,6 iken şubatta yüzde 6,3 artışla 65,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,9 iken bu ay yüzde 5,4 artış göstererek 84,2 oldu.

Geçen ay 82,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 değer kazanarak bu ay 85,8 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 92,2 iken şubatta yüzde 2,5 artarak 94,5 olarak belirlendi.