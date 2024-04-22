TÜİK: Tüketici güven endeksi nisanda arttı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:10

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında 79,4 iken nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.