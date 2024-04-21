TÜİK 23 Nisan öncesinde ‘İstatistiklerle Çocuk 2023’ raporunu yayımladı: En çok ölüm yaralanma ve zehirlenmeden

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

Buna göre 2-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 1.5 ile en fazla öğrenmede ve yürümede zorluk çektiği görüldü. Çocuklarda son altı ay içinde görülen hastalıklar 0-6 yaş grubunda yüzde 31.3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu oldu. Bunu yüzde 29.4 ile ishal, yüzde 6.9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 6.7 ile kansızlık izledi.

1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 866 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 635 çocuk, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 385 çocuk hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, verilerin beklentiler dışında olmadığını belirtti. Küçükosmanoğlu, “Özellikle bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle ölümler giderek azalıyor. Beklenen yaşam süresi artıyor ve bebek ölümlerinde de azalma yaşanıyor” dedi.

‘AŞILAMA ETKİLİ’

Küçükosmanoğlu, “Bunların nedenleri çeşitli fakat en önemlisi doğum sayısının azalması. Çevre koşullarının da tüm dünyada iyileşmesiye ölümler azalıyor. Bu nedenle de dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler nedeniyle ölümler ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, çocuklarda en çok görülen hastalık türlerinin başında gelen üst solunum yolu hastalıkları rahatsızlıklarına ilişkin ise “Çocukların o yaşlardaki bağışıklık sistemlerinin güçsüzlüğü, aile ortamından çıkarak kreşokul ortamına karışmaları nedeniyle bu türk enfeksiyon hastalıkları daha sık görülüyor” değerlendirmesinde bulundu. Aşılanmaya da dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Özellikle menenjit ve pnömokok (zatürre) aşılarının, bu hastalıklar nedeniyle ölümleri azalttığına” dikkat çekti.

