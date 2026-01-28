TÜİK ve Merkez Bankası takvimi netleşti: Şubat ayında o rakamlar açıklanacak!

Türk ekonomisi, ocak ayının son günleri ile şubat ayında yoğun bir veri ve toplantı takvimine sahne olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ekonomi yönetiminin açıklayacağı başlıklar, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini 29 Ocak’ta açıklayacak. Türkiye’de işsizlik oranı, Kasım 2025’te bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Kurum, aynı gün ocak ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini de kamuoyuyla paylaşacak.

TÜİK, 30 Ocak’ta geçen yılın son çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak. Türkiye’nin turizm geliri, 2025’in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 24,2 milyar doları aşmıştı.

GÖZLER ENFLASYONDA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 2 Şubat’ta İstanbul’da düzenleyeceği toplantıda ocak ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Türkiye’nin ihracatı, Aralık 2025’te aylık bazda 26,4 milyar dolar olurken, yılın tamamında 273,4 milyar dolara yükselmişti.

TÜİK, 3 Şubat’ta ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlayacak. Aralık 2025’te TÜFE aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış göstermiş; yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurtiçi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kaydedilmişti.

Türkiye’nin 2025 yılı nüfusu, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” kapsamında 6 Şubat’ta açıklanacak. Türkiye nüfusu, 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bini aşmıştı. Finansal yatırım araçlarının ocak ayına ilişkin reel getiri oranları ise 9 Şubat’ta duyurulacak.

BAZI SEKTÖRLERDE ARALIK 2025 VERİLERİ AÇIKLANACAK

TÜİK, şubat ayında bazı sektörlere ilişkin Aralık 2025 verilerini yayımlayarak 2025 yılının son istatistiklerini netleştirecek. Kurum, 10 Şubat’ta inşaat maliyet endeksi, sanayi üretim endeksi ile 2025’e yönelik hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak. Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstermişti.

Geçen yılın son ayına ilişkin dış ticaret endeksleri 12 Şubat’ta, kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile ücretli çalışan istatistikleri ise 13 Şubat’ta kamuoyuna sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini 16 Şubat Pazartesi günü ilan edecek.

TÜİK, 18 Şubat’ta geçen yılın son çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. Kurum, 19 Şubat’ta gelecek aya yönelik tüketici güven endeksi ile ocak ayına ait konut ve işyeri satış istatistiklerini paylaşacak. Ayrıca, 2025’in son çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri 27 Şubat’ta belli olacak.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 12 Şubat’ta yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. Karahan’ın vereceği mesajların ekonomi yönetimi ve piyasalar açısından belirleyici olması bekleniyor. Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Şubat’ta duyuracak.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla küresel ölçekte gündeme gelen gümrük tarifeleri tartışmalarının şubat ayında da devam etmesi öngörülüyor. Ramazan ayının şubat ayında başlaması nedeniyle ilgili bakanlıkların gıda ve fiyat denetimlerini artırarak sürdürmesi bekleniyor.