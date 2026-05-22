TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verileri açıklandı: Türkiye en çok hangi ülkeye ihracat yaptı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2026 yılı nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,1 artışla 33 milyar 909 milyon dolar oldu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre 2026 yılı ocak-nisan döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 88 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat yüzde 4,3 artışla 125 milyar 803 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ise yüzde 7,3 artarak 37 milyar 137 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 71,3 seviyesinden yüzde 70,5’e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSANDA GERİLEDİ

Nisan ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63,2’den yüzde 74,9’a yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 23,6 artışla 23 milyar 760 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 3,3 artarak 26 milyar 245 milyon dolar oldu.

Bu kalemde dış ticaret açığı 2 milyar 486 milyon dolar olarak hesaplandı.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA BAŞI ÇEKTİ

Ekonomik faaliyetlere göre nisan ayında toplam ihracatın yüzde 94,2’sini imalat sanayi oluşturdu.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,8 oldu.

İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 71,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,7 olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 113 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya’yı 1 milyar 591 milyon dolarla ABD, 1 milyar 453 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 357 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 39 milyon dolarla İspanya izledi.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29,7’sini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ilk sırada 7 milyar 564 milyon dolarla Almanya yer aldı.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke 4 milyar 476 milyon dolarla Çin oldu.

Çin’i 4 milyar 425 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 361 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 850 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 342 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 42,6’sını oluşturdu.

İHRACATTA ARTIŞ, İTHALATTA GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre nisan ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 11,6 artarken, ithalat yüzde 3,5 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat yıllık bazda yüzde 18,5 artış gösterirken, ithalat yüzde 0,4 geriledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATINDA SINIRLI PAY

Nisan ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,7 oldu.

Ocak-nisan döneminde bu oranlar ihracatta yüzde 3,4, ithalatta yüzde 12 seviyesinde kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE ARTIŞ

Özel ticaret sistemine göre nisan ayında ihracat yüzde 23,5 artarak 23 milyar 287 milyon dolara çıktı.

İthalat ise yüzde 5,8 artışla 32 milyar 239 milyon dolar oldu.

Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 22,9 azalarak 8 milyar 952 milyon dolara geriledi.

Ocak-nisan döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,9 artışla 81 milyar 309 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,2 artışla 119 milyar 194 milyon dolara yükseldi.