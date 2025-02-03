TÜİK verileri açıkladı: Ekonomistlerden kritik enflasyon değerlendirmesi!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:12

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:12

TÜİK, 2025 yılının ilk enflasyon verilerini paylaştı. TÜİK’e göre enflasyon, yıllık yüzde 42,12, aylık yüzde 5,03 olarak gerçekleşti. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Ocak ayında yüzde 3,06, yıllık bazda ise yüzde 27,20 artış gösterdi. Enflasyonda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 99,93 ile eğitimde yaşandı.

Ocak ayında aylık enflasyonun artış gösterdiği dönemde, ekonomistler çeşitli değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ENAG, İTO ve TÜİK arasındaki farklara dikkat çekerek, “2025 yılı enflasyon hesaplaması yapan 3 kurumda TÜİK (yüzde 5,03) ve İTO’da (yüzde 5,16) yakınlaşırken, ENAG (yüzde 8,22) önemli seviyede ayrıştı.” açıklamasında bulundu.





2025 yılı enflasyon hesaplaması yapan 3 kurumda TÜİK (%5,03) ve İTO’da (%5,16) yakınlaşırken, ENAG (%8,22) önemli seviyede ayrıştı. pic.twitter.com/VyHAuAYbTp — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) February 3, 2025

İris Cibre, Merkez Bankası'nın hedef oranına dikkat çekerek, “Merkez Bankası’nın 2025 hedefi olan yüzde 21’e ulaşabilmek için aylık ortalama yüzde 1,61 enflasyon gelmesi gerekiyor. Global konjonktürü de hesaba kattığımızda bu pek mümkün görünmüyor.” şeklinde konuştu.





Merkez Bankasının 2025 hedefi olan 21%'e ulaşmak için, bundan sonraki 11 ayda, aylık ortalama 1,30% enflasyon gelmesi gerekiyor



(bu ay dahil 12 ay ortalama aylık 1.61%)



Global konjonktürü de hesaba kattığımızda bu pek mümkün görünmüyor https://t.co/5NPryRsz4P — İris Cibre ?? (@iriscibre) February 3, 2025

Ekonomist Emre Alkin, faiz indirimlerine değinerek, “Sanırım Merkez Bankası Faiz İndirimi için yeni bir sebep yaratmak zorunda. İyi yapıyorlar bunu, zorlanmazlar.” ifadelerini kullandı.





Sanırım Merkez Bankası Faiz İndirimi için yeni bir sebep yaratmak zorunda. İyi yapıyorlar bunu, zorlanmazlar. — emre alkin (@emrealkin1969) February 3, 2025

Prof. Dr. Hakan Kara, gelecekteki enflasyon oranlarına dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Ocak aylık enflasyonunun yüzde 5,03 olması, Şubat’ta yüzde 3,8 civarında bir enflasyon gelebileceğini gösteriyor. Bu durumda, yıllık yüzde 21 resmi tahminin tutması için, enflasyonun kalan 10 ayda aylık ortalama yüzde 1 olması gerekiyor. Neredeyse imkansız.”



