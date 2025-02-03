Yılın ilk enflasyon verisi geldi: Bakan Şimşek’ten ‘son 4 yıl’ vurgusu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:05

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:39

TÜİK, 2025 yılının ilk enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,12 arttı. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE’deki artış yüzde 56,35 olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon verilerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Şimşek’in ‘son 4 yıl’ vurgusu yaptığı paylaşımı şu şekilde:

“Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.

Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek.”

Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi.



Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.… pic.twitter.com/u6bHryeXUq — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 3, 2025

GEÇMİŞ TAHMİNLER REVİZE EDİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Kasım 2024 tarihinde 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’e yükseltmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44, yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 yıl sonunda yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TCMB, yıl içerisinde yaptığı düzenlemelerle 2024 için enflasyon tahminlerini önce yüzde 36’dan yüzde 38’e, ardından yüzde 44’e çıkarmıştı. 2025 yılı enflasyon beklentisi ise önce yüzde 14 olarak açıklanmış, ardından yüzde 21’e revize edilmişti.

Revizeler yapılmadan önce asgari ücret zammında 2024 yılı enflasyonu görmezden gelinip 2025'teki yüzde 21'lik beklenti odağa alınmış bu neden başta olmak üzere yapılan açıklamalar ile gelişen süreçte TÜİK'in açıkladığı yüzde 44.38'lik zam bile yapılmamıştı.