TEPAV gıda enflasyon verilerini açıkladı: Son 10 ayın en yüksek oranı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:18

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:18

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ocak 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), Ocak 2025’te bir önceki aya göre yüzde 3,90 artış gösterdi ve bu, son 10 ayın en yüksek aylık gıda enflasyonu oranı oldu.

GIDA FİYATLARINDA DALGALANMA

Ocak ayında, gıda fiyatlarındaki değişim ürün grupları arasında büyük dalgalanmalara yol açtı. Özellikle taze meyve ve sebze kategorisinde kabak, roka ve karnabahar gibi ürünlerde fiyat düşüşleri görülürken, limon, pırasa ve nar gibi ürünlerde önemli artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebzelerin dışında kalan diğer gıda maddelerinde de fiyat artışları gözlemlendi. Baklava, yoğurt ve hazır sütlü tatlılar gibi ürünlerde fiyatlar yükselirken, hazır et yemekleri, balık ve zeytinyağında ise fiyat düşüşleri kaydedildi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU ORANLARI

Ocak 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu, TEGE ile yüzde 35,2, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 46,5, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile yüzde 45,7, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ile ise yüzde 47,2 olarak hesaplandı.

Ayrıca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından güncellenen Ücretliler Geçinme Endeksi, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) olarak yayımlanmaya başladı. Bu güncellemeyle birlikte kapsam, yöntem ve gözlem sayısı da artırıldı.

1-31 Ocak 2025 dönemi itibarıyla diğer kuruluşların gıda enflasyonu hesaplamaları; TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 4,97, İTO ÜGE ile yüzde 4,74 ve İTO İTÜFE ile yüzde 3,90 olarak belirlendi.