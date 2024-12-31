TÜİK verileri açıklandı: Ev sahipliği düşüyor, kiracılık artıyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:48

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:48

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024 verilerinde, Türkiye’de ev sahipliğinin giderek azaldığı görülüyor. Konut fiyatlarındaki artış, özellikle 2021 sonrası hızlanan yükselişle birlikte ev sahibi olmayı birçok kişi için zorlaştırdı.

DÜŞÜK GELİRLİ DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Ev sahipliği oranı son 10 yıldır azalmaya devam ediyor. Gelir seviyelerine göre bakıldığında, medyan gelirin yüzde 60’ının altında kalan vatandaşların ev sahibi olma oranının daha hızlı düştüğü dikkat çekiyor. Toplamda, ev sahipliği oranı yüzde 61,1’den yüzde 56,1’e gerilerken, bu oran düşük gelirli kesimde yüzde 57,8’den yüzde 45,8’e indi. Orta gelir grubunda yüzde 58,6’dan yüzde 56,3’e, yüksek gelir grubunda ise yüzde 65,4’ten yüzde 61,4’e düşüş yaşandı.

NÜFUS ARTIYOR, EV SAHİPLİĞİ DÜŞÜYOR

TÜİK verilerine göre, kurumsal olmayan nüfus 2014’ten 2024’e yüzde 10 arttı. Bu dönemde ev sahibi sayısı yüzde 2 artış gösterse de nüfus artışı nedeniyle oransal olarak azalma yaşandı. Son 10 yılda nüfus 7 milyon 799 bin kişi artarken, yalnızca 1 milyon kişi ev sahibi oldu. Düşük gelirli kesimde ise ev sahibi sayısı 10 yılda 630 bin 758 kişi azaldı.

KİRACI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye’de kiracı sayısı, nüfus artış hızının çok üzerinde bir yükseliş gösterdi. Son 10 yılda kurumsal olmayan nüfus yüzde 10 artarken, kiracı sayısı yüzde 36 oranında arttı. Düşük gelir grubunda kiracılık oranı yüzde 24,5’ten yüzde 36,7’ye çıktı. Orta gelir grubunda bu oran yüzde 23’ten yüzde 27’ye, yüksek gelir grubunda ise yüzde 19,7’den yüzde 24,4’e yükseldi.

ORTA VE ÜST GELİR EV ALIYOR

Son 5 yılda dar gelirli kesimde kiracılık oranı yüzde 21 artarken, orta gelir grubunda yalnızca yüzde 1 arttı. Son 1 yılda ise orta ve üst gelir gruplarının yeniden ev alımına yöneldiği görülüyor. Bu süreçte, dar gelirli vatandaşların ev sahipliği oranı yüzde 5 azalırken, orta ve üst gelir gruplarının ev sahipliği yüzde 1 arttı.