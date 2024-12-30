CHP'den çarpıcı yoksulluk açıklaması: 'TÜİK bile saklayamadı!'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:07

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:07

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini değerlendirdi. Adem, yoksulluğun arttığını ve yurttaşların temel gıda ürünlerine dahi erişmekte zorlandığını belirterek, hükümeti halkın yaşadığı sefaleti görmezden gelmekle suçladı.

'16 MİLYON VATANDAŞIMIZ YOKSUL'

TÜİK’in verilerinin, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranı gözler önüne serdiğini ifade eden Adem, “Yoksulluk oranı yüzde 13,6’ya yükseldi ve bu yalnızca TÜİK’in makyajlanmış rakamlarıdır. Ancak daha çarpıcı olan, TÜİK’in verilerine göre, medyan gelirin yüzde 60’ının altında gelire sahip 16 milyon 739 bin vatandaşımızın yoksul olduğunun kabul edilmesidir” ifadelerinde bulundu.

'10 KİŞİDEN 7'Sİ ETE HASRET'

Adem, şunları söyledi: “TÜİK’in açıkladığı verilere göre, vatandaşların yüzde 39,3’ü iki günde bir et, tavuk veya balık içeren yemek masrafını karşılayamıyor. Gelirin yüzde 60’ının altında kalan hanelerde bu oran yüzde 68,4’e yükseliyor. Yani, neredeyse her 10 kişiden 7’si ete hasret! Bu durum, hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların iflasının açık kanıtıdır.”

TÜİK verilerine göre, vatandaşların yüzde 15,1’i evinin ısınma ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Ayrıca, yüzde 26,8’i beklenmedik harcamalarını karşılayacak durumda olmadığını belirtiyor. Adem, “Bunlar, insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı bir ülkenin gerçekleri. Yoksulluğun en yüksek olduğu iller arasında Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’in yer alması tesadüf mü? Hayır, bu, uyguladığınız ekonomik politikaların iflasıdır” ifadelerinde bulundu.

'İNSANLAR ETİ BIRAKIN EKMEK BULAMIYOR'

Adem, TÜİK’in verilerini makyajlamakla eleştirilen hükümetin, gerçek yoksulluk tablosunu gizlemeye çalıştığını belirterek, “Gerçekler gizlenemez. İnsanlar eti bırakın, ekmek bulamıyor” dedi.