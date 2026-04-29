TÜİK verileri açıklandı: Geniş tanımlı işsizlikte yükseliş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı İşgücü İstatistikleri’ne göre, 2026 yılı Mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı azalırken, istihdam ve işgücüne katılım oranlarında artış kaydedildi.

İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 873 BİNE GERİLEDİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,1’e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,5’E YÜKSELDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 48,5’e çıktı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,0, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,8

İşgücü mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 52,8 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda ise yüzde 35,3 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 15,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi. Genç erkeklerde bu oran yüzde 12,8, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

ÇALIŞMA SÜRESİ 41,7 SAAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak 41,7 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31,5

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 31,5’e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.