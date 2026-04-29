Altın fiyatlarında Hürmüz bilmecesi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, iki günlük düşüşün ardından yatay bir görünüm sergiledi. ABD ile İran arasındaki görüşmeler piyasaların odağında yer alırken, Hürmüz Boğazı’ndaki durum enflasyon beklentilerini etkiliyor. Küresel gelişmeler, yatırımcıların yön arayışını sürdürmesine neden oluyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.662 TL Çeyrek altın 10.974 TL Cumhuriyet altını 43.765 TL Ons altın 4.603 dolar Yarım altın 21.949 TL Tam altın 43.306 TL Gremse altın 108.597 TL

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENFLASYON ETKİSİ

Külçe altın, önceki iki işlem gününde yüzde 2,4 gerileyerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine indikten sonra ons başına 4.590 dolar civarında dengelendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki aydır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler sürerken, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasının kaldırılmasını istediğini açıkladı. Küresel enerji arzında aksamalara yol açan bu gelişmelerin ardından, CNN’in aktardığına göre Pakistan’daki arabulucular İran’ın önümüzdeki günlerde güncellenmiş bir teklif sunmasını bekliyor.

KÜRESEL FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Yatırımcılar, önümüzdeki süreçte ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada’da açıklanacak faiz kararlarına odaklanmış durumda. Japonya Merkez Bankası ise salı günü politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit bıraktı. Oy dağılımındaki bölünme haziran ayında olası bir faiz artışına yönelik beklentilerin güçlendiğine işaret etti.

FED KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü tamamlanacak toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Piyasalarda ayrıca Jerome Powell’ın görev süresi sonrasında yönetim kurulunda kalıp kalmayacağı da yakından izleniyor.

ALTINDA SAVAŞ SONRASI GERİLEME

Enerji arzında yaşanan şoklar, enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutma ya da artırma ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Artan tahvil getirileri de altın tutmanın fırsat maliyetini yükseltiyor. Şubat ayı sonunda başlayan savaş sürecinden bu yana altın yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken, ham petrol fiyatlarında ise sert yükseliş görüldü.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın, Singapur saatiyle 07:38 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.589,04 dolara geriledi. Gümüş yüzde 0,1 artışla 73,13 dolara yükselirken, platin ve paladyum yatay bir seyir izledi.