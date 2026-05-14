TÜİK verileri açıklandı: Nisan ayında en çok hangi ülkenin vatandaşına konut satıldı?

14.05.2026 10:24:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK verileri açıklandı: Nisan ayında en çok hangi ülkenin vatandaşına konut satıldı?

TÜİK’in nisan ayı verileri, gayrimenkul piyasasında finansman maliyetlerinin yüksek seyrettiği bir dönemde ipotekli konut ve işyeri satışlarında yaşanan çarpıcı sıçramayı ortaya koydu. İlk el konut ve ticari alan talebinin öne çıktığı nisan ayında, yabancı yatırımcıların pazar payındaki daralma eğilimi ise devam etti.

TÜİK, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 126 bin 808’e yükseldi. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 1,1 geriledi.

Nisan ayında toplam konut satışları 126 bin 808 olarak gerçekleşirken, Ocak-Nisan döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 476 bin 204 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 9,6 ARTTI

Türkiye genelinde ilk el konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306’ya çıktı.

İkinci el konut satışları ise yüzde 0,3 azalışla 86 bin 502 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,2 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 2,9 arttı, ikinci el satışlar ise yüzde 6,1 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ilk el satışlar aylık yüzde 5,4, ikinci el satışlar yüzde 0,5 yükseldi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

İpotekli konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artarak 25 bin 771’e yükseldi.

Diğer satış türlerinde ise yüzde 4 düşüşle 101 bin 37 işlem gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,3, diğer satışların payı yüzde 79,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ipotekli satışlar yüzde 33,8 artarak 97 bin 47’ye çıktı.

YABANCIYA KONUT SATIŞI GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak bin 516 oldu.

Toplam konut satışları içinde yabancıya satışın payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 11,6 azalarak 5 bin 681’e geriledi.

Nisan ayında yabancılara en fazla konut satışı 263 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bu ülkeyi 110 satışla Çin ve 100 satışla İran izledi.

İŞYERİ SATIŞLARI YÜZDE 10,2 YÜKSELDİ

Türkiye genelinde işyeri satışları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 15 bin 694 oldu.

İlk el işyeri satışları yüzde 14,3 artışla 4 bin 301’e yükselirken, ikinci el işyeri satışları yüzde 8,7 artışla 11 bin 393 olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde toplam işyeri satışları ise yüzde 3,9 azalarak 57 bin 529 oldu.

İPOTEKLİ İŞYERİ SATIŞLARINDA YÜZDE 102’LİK SIÇRAMA

İpotekli işyeri satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102,1 artarak 758’e ulaştı.

Diğer işyeri satışları ise yüzde 7,7 artışla 14 bin 936 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el işyeri satışları yıllık yüzde 7,4, ikinci el işyeri satışları yüzde 2,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise ilk el işyeri satışları aylık yüzde 10, ikinci el satışlar yüzde 8,8 yükseldi.

İlgili Konular: #tüik #konut satışı #yabancılara konut satışı

