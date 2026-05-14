ABD-Çin zirvesi öncesinde altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Mayıs 2026 Perşembe...

14.05.2026 09:45:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
14 Mayıs 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 14 Mayıs 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmelere ve İran savaşında ilerleme sinyallerine odaklandı. Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken altın fiyatları yatay bir görünüm sergiledi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.831 TL
Çeyrek altın 11.168 TL
Cumhuriyet altını 44.514 TL
Ons altın 4.677 dolar
Yarım altın 22.335 TL
Tam altın 44.416 TL
Gremse altın 111.381 TL

Spot altın ons başına 4.688,43 dolarda yatay seyrederken, haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,2 düşüşle 4.695 dolara geriledi.

ALTINDA KONSOLİDASYON SÜRECİ

GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Herkes ABD ile Çin arasındaki üst düzey görüşmelerde ne olacağına odaklandığı için altın şu anda konsolidasyon sürecinde görünüyor” dedi.

Lan, “Altında hafif aşağı yönlü bir eğilim var ancak bunun, değerli metale giriş yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat penceresi oluşturduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Donald Trump, Pekin’de Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmelerde ekonomik kazanımlar sağlamayı, kırılgan ticaret ateşkesini korumayı ve Batı Asya’daki çatışma başta olmak üzere kritik başlıkları yönetmeyi hedefliyor.

Trump’ın, şubat sonunda İsrail ile başlayan ve yüksek maliyet yaratan savaşın sona erdirilmesi için Çin’den destek istemesi bekleniyor. Ancak analistler, Washington yönetiminin bu konuda aradığı desteği bulmasının düşük ihtimal olduğunu değerlendiriyor.

ENFLASYON VERİLERİ BASKIYI ARTIRDI

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD’de üretici fiyatlarının nisanda son dört yılın en güçlü artışını kaydettiğini ortaya koydu. Mal ve hizmet maliyetlerindeki sert yükseliş, enflasyonda yeniden hızlanma eğilimine işaret eden son veri olarak öne çıktı.

Artan enflasyon baskısı piyasalarda faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken güvenli liman olarak görülen altın üzerinde de etkisini sürdürüyor.

FED BAŞKANLIĞINDA YENİ DÖNEM

Kevin Warsh’ın ABD Senatosu tarafından ABD Merkez Bankası başkanlığına atanması onaylandı. Federal Reserve, Trump’ın talep ettiği faiz indirimlerini zorlaştıran yükselen enflasyon baskısıyla mücadele ediyor.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıksa da yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan Hindistan’da altın ithalat vergisinin artırılmasının ardından fiyatlarda görülen sert yükseliş, zaten zayıf seyreden talep ortamında yatırımcı satışlarını tetikledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 87,18 dolara geriledi. Platin yüzde 0,4 kayıpla 2.129,15 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.495,75 dolara indi.

Pekin ziyareti arifesinde ABD ve Çin Seul'de masada: Kritik görüşme öncesi temaslar başladı
Pekin ziyareti arifesinde ABD ve Çin Seul'de masada: Kritik görüşme öncesi temaslar başladı ABD ve Çin heyetlerinin Seul’deki kritik buluşması, ticaret savaşlarının gölgesinde kalan küresel güvenlik ve enerji krizini ana gündem maddesi haline getirdi. On yıl sonra yapılacak tarihi Pekin ziyareti öncesinde kurulan bu diplomatik köprü, Hürmüz Boğazı ve petrol yaptırımları kıskacında kalıcı bir uzlaşı zemini arıyor.
Yeni Şafak eleştirdi, MÜSİAD sahip çıktı: İktidar cephesinde Mehmet Şimşek çatlağı
Yeni Şafak eleştirdi, MÜSİAD sahip çıktı: İktidar cephesinde Mehmet Şimşek çatlağı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı sıkı para politikası, iktidara yakın sermaye çevreleri ile medya blokları arasında "finansman" ve "verimlilik" eksenli derin bir saflaşmaya neden oldu. MÜSİAD’ın mevcut programı en doğru yol olarak niteleyip sanayiciyi "atıl kapasite" ile eleştirdiği bu süreçte, Anadolu sermayesi ve bazı medya organlarından yükselen "sanayisizleşme" tepkileri ekonomi yönetimindeki iç çatlağı derinleştiriyor.
Modi’den yurttaşlarına 'altın almayın' çağrısı: Hindistan'da vergiler ikiye katlandı
Modi’den yurttaşlarına 'altın almayın' çağrısı: Hindistan'da vergiler ikiye katlandı Hindistan, Başbakan Modi’nin "altın almayın" çağrısı sonrası cari açığı ve enerji maliyetlerini dizginlemek için ithalat vergisini iki katına çıkarırken, bu hamlenin köklü kültürel talep karşısındaki etkinliği ve kaçakçılık riski soru işaretlerine yol açtı.