Gıda enflasyonunun öncü göstergesi alarm veriyor: Sebzede üretici fiyatları ikiye katlandı

TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine göre, tarım üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 42,53, aylık bazda ise yüzde 4,26 artış gösterdi. Endekste yılbaşından bu yana artış yüzde 17,69 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 40,45 olarak kaydedildi.

SEKTÖRLERDE AYLIK ARTIŞ SÜRDÜ

Sektörler bazında bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 4,33, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,41, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ile balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,02 artış yaşandı.

Ana gruplar incelendiğinde tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık yüzde 10,37 artış gerçekleşirken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,58 düşüş görüldü. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 2,16 artış kaydedildi.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ SEBZE GRUBUNDA

Alt gruplar içinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 102,48 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

Aylık bazda ise en yüksek düşüş yüzde 21,12 ile turunçgiller grubunda kaydedildi.

ALT KALEMLERDE SON DURUM

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yıllık artış yüzde 42,47, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 62,67, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 24,09, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 30,62 oldu.

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yıllık artış yüzde 42,48 olarak gerçekleşirken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde yıllık artış yüzde 44,42 olarak hesaplandı.