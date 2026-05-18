TÜİK verileri açıklandı: Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun motorlu kara taşıtları verilerine göre, nisan ayında 182 bin 34 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45’ini otomobil, yüzde 38,5’ini motosiklet, yüzde 11,6’sını kamyonet, yüzde 1,9’unu traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AYLIK BAZDA YÜZDE 13,8 ARTIŞ

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,8 arttı.

Aylık bazda özel amaçlı taşıtta yüzde 52,8, traktörde yüzde 41,8, kamyonette yüzde 30,6, kamyonda yüzde 26,7, motosiklette yüzde 25,7 ve otomobilde yüzde 1,9 artış görüldü. Minibüste yüzde 26,9, otobüste ise yüzde 10,1 düşüş kaydedildi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 5,2 AZALIŞ

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 5,2 geriledi.

Otobüste yüzde 32,8, kamyonette yüzde 21,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 11 ve kamyonda yüzde 4,8 artış yaşanırken; traktörde yüzde 33,7, minibüste yüzde 25,5 ve motosiklette yüzde 16,1 düşüş görüldü. Otomobil kayıtları ise yüzde 1,9 arttı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,2 MİLYONU AŞTI

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 199 bin 933’e ulaştı.

Toplam taşıtların yüzde 51,8’ini otomobil, yüzde 21,3’ünü motosiklet, yüzde 14,5’ini kamyonet, yüzde 6,8’ini traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

919 BİN 896 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında toplam 919 bin 896 taşıtın devri gerçekleşti.

Devri yapılan taşıtların yüzde 65,8’i otomobil, yüzde 15,1’i kamyonet, yüzde 11,4’ü motosiklet, yüzde 3,2’si traktör, yüzde 2,1’i kamyon, yüzde 1,7’si minibüs, yüzde 0,5’i otobüs ve yüzde 0,2’si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

EN ÇOK HANGİ MARKA TERCİH EDİLDİ?

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 907 otomobil içinde Renault yüzde 14 ile ilk sırada yer aldı.

Renault’yu yüzde 9,9 ile Volkswagen, yüzde 7 ile Toyota, yüzde 6,7 ile Hyundai, yüzde 6,5 ile Peugeot, yüzde 5,1 ile Citroen, yüzde 4,8 ile Opel ve TOGG, yüzde 4,7 ile Fiat izledi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYI YÜKSELİYOR

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 otomobilin yüzde 40’ı benzinli, yüzde 32,5’i hibrit, yüzde 18,7’si elektrikli, yüzde 8,1’i dizel ve yüzde 0,7’si LPG yakıtlı oldu.

Nisan sonu itibarıyla trafikteki 17 milyon 697 bin 89 otomobilin yüzde 32,2’si dizel, yüzde 31’i benzinli, yüzde 29,6’sı LPG’li, yüzde 4,5’i hibrit ve yüzde 2,4’ü elektrikli olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK GRİ RENK TERCİH EDİLDİ

Ocak-nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,2’si gri renkli oldu.

Griyi yüzde 25,3 ile beyaz, yüzde 11,4 ile siyah, yüzde 10 ile mavi, yüzde 5,5 ile yeşil ve yüzde 3,6 ile kırmızı takip etti.