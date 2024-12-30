TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı: Aylık verilerde rekor artış!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:56

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:56

TÜRK-İŞ, her ay düzenli olarak yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının Aralık 2024 verilerini yayımladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 21 bin 83 TL’ye yükseldi. Aynı ailenin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi içinse, 68 bin 675 TL'lik bir gelir şart.

TÜRK-İŞ verilerine göre, bir bekâr çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 27 bin 365 TL olarak hesaplandı.

GIDA FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre, 2024 yılı Aralık ayında mutfak enflasyonu, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,54 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46,09’a, yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 seviyelerine ulaştı.

Gıda fiyatlarındaki bu artış, özellikle düşük gelirli aileler için büyük bir yük oluşturuyor. Ülkenin ekonomik şartlarının zorlayıcı etkisiyle, asgari ücretin bu artışları karşılamada ne denli yetersiz kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

'İNSAN ONURUNA YARAŞIR' BİR GELİR

TÜRK-İŞ, asgari ücretin belirlenmesinde yalnızca enflasyon oranının göz önünde bulundurulmasının yetersiz olduğunu belirtti. Çalışanların, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan gelirin, sadece temel harcamaları karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda enflasyon karşısında alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ, asgari ücret tespitinde, çalışanların ve ailelerinin geçim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yoksullukla mücadele için adil bir vergi sistemi ve sosyal politikaların bir an önce uygulanması gerektiği ifade edildi.