TÜİK verileri yayımladı: Tüketici güveninde şok gerileme!

22.09.2025 11:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güveninde eylül ayı gerilemesi yaşandı. Hanenin maddi durumu ve ekonomik beklentilerde değişimler gözlendi. Dayanıklı tüketim harcamalarına yönelik talepte ise artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ağustosta 84,3 iken eylülde yüzde 0,4 azalarak 83,9 seviyesine geriledi.

HANENİN MADDİ DURUMUNDA GERİLEME

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3,2 azalarak 70'ten 67,8'e düştü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ağustoda 83,8 iken, eylülde yüzde 0,2 artışla 84'e yükseldi.

EKONOMİK DURUM VE HARCAMA BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi geçen ayki 78,4'ten yüzde 0,5 düşüşle 78'e geriledi. Bu dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ağustodaki 104,8’den yüzde 0,9 artışla 105,7'ye çıktı.

