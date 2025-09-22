TÜİK verileri yayımladı: Tüketici güveninde şok gerileme!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ağustosta 84,3 iken eylülde yüzde 0,4 azalarak 83,9 seviyesine geriledi.
HANENİN MADDİ DURUMUNDA GERİLEME
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3,2 azalarak 70'ten 67,8'e düştü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ağustoda 83,8 iken, eylülde yüzde 0,2 artışla 84'e yükseldi.
EKONOMİK DURUM VE HARCAMA BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi geçen ayki 78,4'ten yüzde 0,5 düşüşle 78'e geriledi. Bu dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ağustodaki 104,8’den yüzde 0,9 artışla 105,7'ye çıktı.