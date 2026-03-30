TÜİK verileri yayımlandı: Ekonomik güven endeksleri serbest düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi şubat ayında 100,7 seviyesindeyken mart ayında yüzde 2,8 azalarak 97,9 değerine geriledi.

ALT ENDEKSLERDE GENEL GERİLEME

Mart ayında bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 85,0 seviyesine indi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 azalarak 100,0 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 düşüşle 113,2 seviyesine gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,0 azalarak 113,6 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 düşüşle 80,6 seviyesine indi.

ENDEKS VERİLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI

Mart 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi ve alt kalemlerdeki değişim oranları şu şekilde:

Ekonomik güven endeksi: Şubat 100,7 – Mart 97,9 (yüzde -2,8)

Şubat 100,7 – Mart 97,9 Tüketici güven endeksi: Şubat 85,7 – Mart 85,0 (yüzde -0,8)

Şubat 85,7 – Mart 85,0 Reel kesim güven endeksi: Şubat 104,1 – Mart 100,0 (yüzde -3,9)

Şubat 104,1 – Mart 100,0 Hizmet sektörü güven endeksi: Şubat 113,8 – Mart 113,2 (yüzde -0,5)

Şubat 113,8 – Mart 113,2 Perakende ticaret sektörü güven endeksi: Şubat 115,9 – Mart 113,6 (yüzde -2,0)

Şubat 115,9 – Mart 113,6 İnşaat sektörü güven endeksi: Şubat 83,9 – Mart 80,6 (yüzde -3,9)

Verilerin mevsim etkilerinden arındırılmış olduğu belirtilirken, tüketici güven endeksinde mevsim etkisinin bulunmadığı ifade edildi.

ENDEKS NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’ün üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği gösteriyor.

Bir sonraki ekonomik güven endeksi bülteninin yayımlanma tarihi 29 Nisan 2026 olarak açıklandı.