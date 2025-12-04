TÜİK verileri yayımlandı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Açıklanan veriler, enflasyonda son 30 ayın en düşük seviyesine işaret etti.

KASIMDA MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ ENFLASYON GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre genel TÜFE, kasım ayında aylık yüzde 1,50 olarak ölçüldü. Böylece mevsimsellikten arındırılmış enflasyon, ekim ayında kaydedilen yüzde 2,07’lik oranın ardından belirgin şekilde geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek TÜFE ise kasımda yüzde 2,11 seviyesinde gerçekleşti. Ekim döneminde bu veri yüzde 1,93 olarak açıklanmıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ KİRA GRUBUNDA

Verilerin alt kalemlerine göre en yüksek aylık artış kira grubunda kaydedildi. Kasım ayında kira artışı yüzde 3,41 oldu.

Kirayı yüzde 3,29 ile ulaştırma, yüzde 3,03 ile diğer hizmetler grubu izledi.