TÜİK verileri yayımlandı: Sanayi üretimi eylülde azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, 2025 yılı eylül ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,1, imalat sanayi endeksi yüzde 2,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,3 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA ÜRETİM YÜZDE 2,2 AZALDI

Aynı dönemde sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, imalat sanayi endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.