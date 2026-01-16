TÜİK verileri yayımlandı: Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2025 verilerine göre, 2025 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 52,5 artışla 55 bin 907’ye çıktı. Böylece ocak-aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet net artış kaydedildi.

ARALIK AYINDA 248 BİN TAŞIT TRAFİĞE KATILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 248 bin 205 olarak gerçekleşti. Bu taşıtların yüzde 59,3’ünü otomobil, yüzde 23,6’sını motosiklet, yüzde 12,9’unu kamyonet oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 1,9 olurken, kamyon yüzde 1,2, minibüs yüzde 0,6, otobüs yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 pay aldı.

AYLIK BAZDA YÜZDE 35,5 ARTIŞ

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,5 arttı. Aylık bazda artış oranı otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8 ve minibüste yüzde 19,2 olarak hesaplandı. Motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3 ve kamyonda yüzde 2,9 artış görüldü.

YILLIK KARŞILAŞTIRMADA SINIRLI ARTIŞ

Geçen yılın aynı ayına göre aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,9 arttı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,1, kamyonette yüzde 49,6 ve otomobilde yüzde 35,3 artış dikkat çekerken; motosiklette yüzde 38,1, traktörde yüzde 33,2, minibüste yüzde 29,0, kamyonda yüzde 26,0 ve otobüste yüzde 2,3 düşüş yaşandı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 33,6 MİLYONU AŞTI

Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobiller, yüzde 21,2’sini motosikletler ve yüzde 14,6’sını kamyonetler oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 6,9, kamyonların yüzde 3,1, minibüslerin yüzde 1,6, otobüslerin yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

ARALIK AYINDA 1,15 MİLYON TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ

Aralık ayında devri yapılan taşıt sayısı 1 milyon 158 bin 490 oldu. Devir işlemlerinin yüzde 68,9’unu otomobiller oluştururken, kamyonetlerin payı yüzde 15,2, motosikletlerin payı yüzde 7,7 olarak hesaplandı.

OTOMOBİLDE MARKA DAĞILIMI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 147 bin 173 otomobilin yüzde 13,1’i Renault, yüzde 10,6’sı Volkswagen, yüzde 6,2’si Toyota ve yüzde 5,6’sı Hyundai markalı oldu. Peugeot, Citroen, BMW, Skoda ve Fiat ilk sıralardaki diğer markalar arasında yer aldı. TOGG’un payı yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yüzde 46,4’ü benzinli oldu. Hibrit otomobiller yüzde 27,3, elektrikli otomobiller yüzde 16,7 pay aldı. Dizel otomobillerin payı yüzde 8,5’te kalırken, LPG’li otomobiller yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

EN FAZLA KÜÇÜK MOTORLU VE GRİ RENKLİ OTOMOBİL

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29,9’u 1300 ve altı motor silindir hacmine sahip oldu. Renk dağılımında ise gri otomobiller yüzde 40,6 ile ilk sırada yer aldı. Gri rengi beyaz ve siyah otomobiller izledi.

TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 14,2

TÜİK verilerine göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. Devri yapılan taşıtlarda ise ortalama yaş 11,8 oldu. Otomobillerde ortalama yaş 12,7 olarak kaydedildi.