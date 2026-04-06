TÜİK verilerinde enerji şoku: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre alt başlıklar incelendiğinde genel TÜFE, mart ayında aylık yüzde 2,02 artış gösterdi. Bir önceki ay bu oran yüzde 2,77 olarak kaydedilmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA FARKLI GÖRÜNÜM

Mart ayında işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,84 arttı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise yüzde 2,11 yükseliş kaydetti.

ALT KALEMLERDE ARTIŞ ORANLARI

Endeksin alt kalemlerinde farklı oranlarda artışlar gözlendi.

Enerji grubunda yüzde 4,75, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,89, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,37, hizmet sektöründe ise yüzde 2,77 artış gerçekleşti.

GENEL TÜFE VERİSİ DE AÇIKLANMIŞTI

TÜİK’in daha önce yayımladığı Mart 2026 TÜFE verisine göre, tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 artış göstermişti.