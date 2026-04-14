TÜİK verilerinde hayvansal üretim alarmı: Yıllık artış yerini aylık bazda düşüşe bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2026 verilerine göre kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretiminde yıllık bazda artışlar dikkat çekti. Aylık bazda ise bazı kalemlerde gerileme görüldü.

KÜMES HAYVANCILIĞI ÜRETİMİ ARTTI

Şubat ayında tavuk eti üretimi 227 bin 793 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,82 milyar adet olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9, tavuk eti üretimi ise yüzde 4,4 yükseldi.

Ocak-şubat döneminde de artış eğilimi sürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4 ve tavuk eti üretimi yüzde 3,3 arttı.

AYLIK BAZDA GERİLEME GÖRÜLDÜ

Bir önceki ay 238 bin 794 ton olan tavuk eti üretimi, Şubat ayında yüzde 4,6 azalarak 227 bin 793 tona geriledi. Tavuk yumurtası üretimi de bir önceki aya göre yüzde 4,3 düşüşle 1 milyar 820 milyon 97 bin adet oldu.

SÜT TOPLAMA MİKTARI AZALDI

TÜİK’in süt ve süt ürünleri verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı. Ocak-Şubat döneminde ise bu düşüş yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında toplanan inek sütü miktarı 887 bin 774 ton olurken, bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalış kaydedildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 2,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8, yoğurt üretimi yüzde 7,4, içme sütü üretimi yüzde 4,0, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,9 arttı.

Ocak-şubat döneminde de artış devam etti. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 2,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9, yoğurt üretimi yüzde 10,6, içme sütü üretimi yüzde 4,2 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 0,3 artış gösterdi.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Bir önceki ay 157 bin 435 ton olan içme sütü üretimi, Şubat ayında yüzde 12,3 azalarak 138 bin 131 ton olarak kayıtlara geçti.