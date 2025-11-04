TÜİK yeniden değerleme oranını açıkladı: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte zamlı tarifeler...

Pasaporttan araç muayenesine, trafik cezalarından köprü ve otoyol geçişlerine kadar birçok kalem yeni yılda artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da yüzde 25,49 olarak netleşti.

Yeniden değerleme oranı, pasaport ve ehliyet harçları, araç muayeneleri, trafik cezaları, kimlik ve noter ücretleri gibi çok sayıda kalemin yeni yılda otomatik olarak zamlanacağı anlamını taşıyor.

Aynı zamanda gelir vergisi tarife dilimleri de bu oran kadar artacağı için özellikle ücretli çalışanların yıl içinde ücrete yansıyan vergi yükü daha belirgin hale olacak.

HANGİ KALEME NE KADAR ZAM GELECEK?

Yurtdışından getirilen cep telefonları için 2025'te 45 bin 614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt harcının 2026'da yaklaşık 57 bin 245 TL'ye yükselmesi, yurtdışına çıkış harcının 1.000 TL'den 1.255 TL'ye çıkması bekleniyor.

Seyahat belgeleri tarafında ise bir yıllık pasaport harcı 3 bin 449 TL'den 2026'da yaklaşık 4 bin 329 TL'ye, 8 bin TL olan üç yıllık pasaport harcı ise 10 bin 40 TL'ye yükselecek. Ayrıca T.C. kimlik kartı kayıp bedelinin 370 TL'den yaklaşık 464 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ulaşım ve araç sahipliği kalemlerinde de benzer artış yaşanacak. Araç sahipleri için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2 yılda bir yapılan otomobil sınıfında 2 bin 620 TL'den yaklaşık 3 bin 290 TL seviyesine yükseleceği hesaplanıyor.

TRAFİK CEZALARINDA ARTIŞ

Trafik cezalarının taban tutarı da aynı oranda artacağı için en düşük radar cezası 2 bin 167 TL'den yaklaşık olarak 2 bin 719 TL'ye çıkacak. Başlıca diğer cezarın da şu şekilde artması bekleniyor:

Kırmızı ışık ihlalinin 2 bin 168 TL'den 2 bin 720 TL'ye,

Ehliyetsiz araç kullanma cezasının 18 bin 678 TL'den 23 bin 439 TL'ye,

Alkollü araç kullanma cezasının 9 bin 268 TL'den 11 bin 630 TL'ye,

Drift yapmanın 46 bin 393 TL'den 58 bin 218 TL'ye çıkması bekleniyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) en düşük rakamın 5 bin 803 TL'den yaklaşık 7 bin 283 TL'ye ulaşması bekleniyor. Sürücü belgelerinde de yeni fiyatlandırmaların şu şekilde olması bekleniyor:

A, A1, A2, F sınıfı ehliyet harcı: 1.183 TL'den yaklaşık 1.485 TL'ye,

B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 127 TL'ye yükseltilecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

İletişim hizmetlerinde de vergi yükü artırılacak. Özel İletişim Vergisi'nin 570 TL'den 715 TL'ye çıkması hesaplanıyor.

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ

Yemek kartı ücretlerinin asgari olarak günlük 240 TL'den 302 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFELER

Köprü, tünel ve şehirlerarası otoyol geçişlerinde de yeniden değerleme oranına göre artışlar yapılması bekleniyor. Yeni tarifelere göre köprü ve tünel geçiş ücretlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47 TL'den 59 TL'ye

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 80 TL'den 100 TL'ye

Avrasya Tüneli: Gece tarifesinin 112,5 TL'den 141 TL'ye; gündüz tarifesinin ise 225 TL'den 282 TL'ye çıkması bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü: 1. Kademe otomobil için 795 TL'den 998 TL'ye çıkması bekleniyor.

1915 Çanakkale Köprüsü: 1. Kademe otomobil için 795 TL'den 998 TL'ye çıkması bekleniyor.

Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde otoyollarında da benzer oranlarda artış yapılacak.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Gelir vergisi tarifesinin de yeniden değerleme oranı kadar artarak ilk vergi diliminin 158 bin TL'den 2026'da yaklaşık 200 bin TL'ye çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI YETKİSİ

Cumhurbaşkanının ilk vergi dilimi sınırını yüzde 50 artırma yetkisi bulunsa da ekonomi yönetiminin bu adımı atması mevcut yaklaşımı nedeniyle beklenmiyor.

ENAG'ın aynı dönem için yıllık enflasyonu yüzde 60'ın üzerinde hesaplaması, hanehalkının hissettiği fiyat baskısı ile resmi oran arasındaki farkın sürdüğünü gösteriyor. Neticede ücretler TÜFE'ye göre artırılıyor olsa da vergi yükü ve kamu tarifelerindeki artışlar ve diğer tüketim mallarındaki daha hızlı yükseliş nedeniyle net gelir yıl içinde daha hızlı eriyor.

Mevcut 2025 yılı içinde geçinmekte zorlanan yurttaşın bu zamlarla birlikte 2026 yılı içinde de rahat nefes alması zor gözüküyor.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Türk-İş Konfederasyonu, ekim ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını yani açlık sınırını 28 bin 411 lira 95 kuruş; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların toplamı olan yoksulluk sınırını ise 92 bin 547 lira 7 kuruş olarak hesaplamıştı.