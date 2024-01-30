TÜİK yoksulluk verilerini açıkladı!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:05

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni açıkladı.

TÜİK'in açıklaıdğı verilere göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert ortalama gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2023'te 0,5 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

Ortalama gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,1 puan artarak yüzde 21,7 olarak tespit edildi.

ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 29,7 ARTIŞ

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert ortalama gelirinin yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

Ortalama gelirin yüzde 70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artışla yüzde 29,7 oldu.

BİRDEN ÇOK KİŞİDEN OLUŞAN HANE HALKLARINDA AZALDI

Hane halkı tipine göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyanı gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında, tek kişilik hane halklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 2 puan artarak yüzde 9,5'e çıkarken, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında da 3,7 puan azalarak yüzde 8'e geriledi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 2,1 puan azalarak yüzde 17,5'e, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 13,6'ya geriledi.