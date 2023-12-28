TÜİK'e göre ekonomiye güven aralıkta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi aralık ayında yüzde 1.1 oranında artarak 96.4 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.
Ekonomik güven endeksi kasım ayında 95,3 iken, aralık ayında yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Aralık ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.
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