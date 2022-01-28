TÜİK'e göre, ekonomiye güven arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.
TÜİK'in değerlendirmesine göre ekonomik güven endeksi ocak ayında 100,8 değerini aldı. Güven endeksindeki artış; tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Endeks aralık ayında 97,6 olarak kaydedilmişti.
İNŞAAT SEKTÖRÜNE GÜVEN ENDEKSİ AZALDI
Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 5 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.
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