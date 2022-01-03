TÜİK'in açıklaması: İşte aralık ayında en çok zamlanan ürünler

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:39

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2021 döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,47 ile karnabaharda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yazım ve çizim kağıtlarındaki fiyat artışını yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,76 ile salatalık izledi.

Aralık 2021'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin, yüzde 38,39 ile benzinli otomobil yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü ise geçen ay yüzde 29,47 ile karnabaharda oldu. Bu ürünü, yüzde16,32 ile portakal, yüzde 10,27 ile kıvırcık, yüzde 8,02 ile kırmızı turp, yüzde 7,33 ile ayva takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2021'de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Yazım ve Çizim Kağıtları 64,48

Patlıcan 59,00

Salatalık 49,76

Buğday Unu 44,08

Margarin 43,87

Otomobil (Benzinli) 38,39

Otomobil (Dizel) 35,49

Oyun Konsolu 35,07

Elektrikli Süpürge 33,64

Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinesi) 32,54

Ankastre Mikrodalga Fırın 30,10

Tahin Helvası 29,07

Mücevher (Altın) 28,52

Patates 28,38

Hazır Sütlü Tatlılar 28,25

Kombi 28,07

Yoğurt 27,82

Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve İşçilik) 27,45

Kahve 27,27

Süt 25,68

Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

İnternet Ücreti 1,02

Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta 0,87

Telefon Görüşme Ücreti 0,13

Bira -0,12

Dondurma -0,38

Rakı -0,39

Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti -0,42

Havuç -0,62

Pırasa -2,21

Kabak -3,63

Kivi -4,39

Ispanak -4,53

Domates -4,88

Kırmızı Lahana -4,91

Limon -5,62

Ayva -7,33

Kırmızı Turp -8,02

Kıvırcık -10,27

Portakal -16,32

Karnabahar -29,47