TÜİK'in raporları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi yalanladı

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

TÜİK’in dün açıkladığı “Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2022” ve “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022” raporları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçen hafta sonu yaptığı şu açıklamayı da tekzip etti: “Gıdada çok çok iyiyiz, verim yüksek. Dünyada emtia fiyatları, buğdayından, demirine, hammaddeye kadar sakinledi. Sakinlemenin de ötesinde düşmeye başladı. Enflasyonu kontrol altına aldık.”

YİNE 24 YILIN ZİRVESİ

TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE’de 2022 yılı Haziran ayında önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 4.95, Aralık 2021’e (6 aylık) kıyasla yüzde 42.35, haziran 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 78.62 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde yüzde 44.54 artış oldu. Mayıs ayındaki yıllık artış yüzde 73.5 idi. ayrıca yıllık bazda Eylül 1998’deki yüzde 80.4’ten sonraki en yüksek noktaya da ulaşıldı.

Alternatif veriler açıklaması nedeniyle TÜİK tarafından mahkemeye verilen, yayınlarının engellenmesi için yasal hazırlıklar yapılan Enflasyon Araştırma Grubu ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’ni (E-TÜFE) Haziran 2022 için aylık yüzde 8.31, 6 aylık yüzde 71.43 ve 12 aylık yüzde 175.75 olarak açıkladı.12 aylık rakam Mayıs 2022’de yüzde 160.76 idi.

TÜİK’in verilerinin diğer detayları ise şöyle:

Doğalgaz birinci: TÜİK’in “madde sepeti”ni bırakıp yeni geçtiği sisteme göre aylık en yüksek artış gösteren “temel başlıklar”ın ilk sırasında yüzde 24.8 ile “şehir gazı ve doğalgaz” var. Bunu yüzde 21.88 artışla “kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları” ve yüzde 19.49 artışla “çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri” izledi. En çok düşüş ise yüzde 24.85 ile “patates ve bazı yumru bitkiler hariç sebze”de.

TÜİK’in “madde sepeti”ni bırakıp yeni geçtiği sisteme göre aylık en yüksek artış gösteren “temel başlıklar”ın ilk sırasında yüzde 24.8 ile “şehir gazı ve doğalgaz” var. Bunu yüzde 21.88 artışla “kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları” ve yüzde 19.49 artışla “çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri” izledi. En çok düşüş ise yüzde 24.85 ile “patates ve bazı yumru bitkiler hariç sebze”de. Kiracı kazançlı: Kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 44.54 oldu. Ancak son ve geçici yasal düzenlemeyle bu oran yüzde 25’le sınırlandığı için kiracıların temmuz avantajı 20 puan oldu.

Kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 44.54 oldu. Ancak son ve geçici yasal düzenlemeyle bu oran yüzde 25’le sınırlandığı için kiracıların temmuz avantajı 20 puan oldu. Yİ-ÜFE uçuyor: Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 6.77, 6 aylık yüzde 61.68, yıllık yüzde 138.31 ve 12 aylık ortalmada yüzde 88.77 arttı. Yıllık artış önceki ay yüzde 132.6 idi. l Ekonomi Servisi

YURTTAŞ RAKAMLARI İNANDIRICI BULMADI



TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları dün sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Yüzde 78.62 enflasyon rakamını inandırıcı bulmayan yurttaşlar, giderlerinin büyük bölümünü oluşturan en çok kullanılan ürünlerdeki yıllık fiyat değişimlerini paylaştı.

Yurttaşlar gerçek artışları şöyle sıraladı:

Doğalgaz: Yüzde146, Elektrik: Yüzde 238, Benzin: Yüzde 225, Ekmek: Yüzde 233, Mutfak tüpü: Yüzde 151, Ayçiçeği yağı: Yüzde 135, Süt: Yüzde 148, Otobüs biletleri: Yüzde 230

Bu sürede TÜRK-İŞ’in açlık sınırı yüzde120, yoksulluk sınırı ise yüzde 123 arttı.