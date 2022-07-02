Bakan Nebati Erdoğan'a söz verdi: 'Hissede hissede göreceğiz'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:14

Diyarbakır'daki temasları kapsamında AKP İl Başkanlığını ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partililerle görüştü.

Türkiye'nin 20 yıl önceki durumunun bugün ile kıyaslanması gerektiğini dile getiren Nebati, ülkedeki temel problemlerin çözüldüğünü, sağlıkta, eğitimde önemli gelişmeler yaşandığını iddia etti.

Nebati, "Elhamdülillah ötekileştirmenin bitirildiği, can, mal ve inanç güvenliğinin tam olarak uygulandığı bir dönemin taşıyıcıları olarak buraya geldik. Viranşehir'de kalp krizi geçirmiş babasını hastaneye götürürken burada kaybeden birisiyim. Yani Diyarbakır Devlet Hastanesi yolunda babamı kaybettim, 1990 yılında. Şimdi hastalarımızı ambulans uçaklarla ulaştırdığımız bir sağlık sistemi var" diye konuştu.

Türkiye'de enflasyon olduğunu ancak dünyada da enflasyon olduğunu söyleyen Nebati, sonuçlar her ay açıklandıkça dünyada enflasyonun arttığının görüldüğünü bildirdi.

"ARALIK AYINDAN İTİBAREN HİSSEDE HİSSEDE GÖRECEĞİZ"

Nebati, Türkiye'de dünyadaki olaylardan kaynaklanan bir enflasyonla karşı karşıya olunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Size net söylüyorum, mayıs ayında aylık bazda toparlanma başladı. İnşallah haziran, temmuz, ağustosta verim çok yüksek Türkiye'de. Ufak tefek buralarda kuraklık var ama gıdada çok çok iyiyiz, verim yüksek. Dünyada emtia fiyatları, buğdayından, demirine, ham maddeye kadar sakinledi. Sakinlemenin de ötesinde düşmeye başladı.

Enflasyonu kontrol altına aldık. Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz. Enflasyonu çalışanlara hissettirmeyecek bir sistem kurulmuş zaten.

Nasıl kurulmuş, yılbaşında yüzde 31 emeklilere artış yapıldı, enflasyon farkıyla beraber. Temmuz ayına girdik, iki gün sonra enflasyon açıklanacak. Haziranın 6 aylık enflasyon farkı direkt çalışanların, emeklilerin cebine aktarılacak. Bu ne demektir, aşağı yukarı yüzde 40'lık bir artış demektir. Her 6 ayda bir güncelleme yapılır."

Asgari ücretlileri ezdirmeyecek şekilde tedbir aldıklarını iddia eden Nebati, dar gelirlilere aktarımda bulunduklarını, bulunmaya da devam edeceklerini belirtti.

Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görevimiz, dar gelirli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, yönetmek, karşılamak bununla ilgili de adımlarımızı atıyoruz. 6 ayda bir çalışanlarla, emeklilerle ilgili enflasyon farkını veriyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde AK Parti hükûmetleriyle ortaya konulan bir durumdur. Enflasyonun karşısında bugüne kadar ezilmedik, bundan sonra da ezilmeyeceğiz. Enflasyon karşısında ezilmediğimizin kanıtı, toplam enflasyonun üzerinde son 20 yılda reel olarak katlamalı artışlar gerçekleştirmişiz. Bunu bilelim."