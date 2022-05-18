TÜİK dava etmişti! Mahkeme ENAG için kararını verdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında dava açarak, ENAG’ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. ENAG Başkanı Veysel Ulusoy, konuya ilişkin mahkemenin verdiği kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından gazetemiz yazarı ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında açılan davada "kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı" iddiaları yer alıyordu.
Mahkemeye sunulan dilekçede, “kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı ve uluslararası yatırımcılar nezdinde yanlış algı oluşmasına neden olunduğu” savunuluyordu.
VEYSEL ULUSOY DUYURDU: "TÜM MAHKEMELER DÜŞTÜ"
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ihtiyati tedbir kararı aldırma talebi hakkında açıklamada bulundu.
Ulusoy, TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin reddedildiğini duyurdu. Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi” ifadelerini kullandı.
Enflasyon Araştırma Grubu, @ENAGRUP hakkında TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce REDDEDİLDİ.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) May 18, 2022
Kamuoyuna duyururuz.
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