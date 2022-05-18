TÜİK dava etmişti! Mahkeme ENAG için kararını verdi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından gazetemiz yazarı ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında açılan davada "kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı" iddiaları yer alıyordu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı ve uluslararası yatırımcılar nezdinde yanlış algı oluşmasına neden olunduğu” savunuluyordu.

VEYSEL ULUSOY DUYURDU: "TÜM MAHKEMELER DÜŞTÜ"

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ihtiyati tedbir kararı aldırma talebi hakkında açıklamada bulundu.

Ulusoy, TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin reddedildiğini duyurdu. Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi” ifadelerini kullandı.