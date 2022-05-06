TÜİK'ten 'scooter' paylaşımına yanıt: '20 kat düşüş oldu ama etki yok'

06 Mayıs 2022 Cuma, 18:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini dün açıkladı. Buna göre TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7.25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 artış gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Tepki paylaşımlarını yapan isimlerden biri de gazeteci Serhat Ayan oldu. Ayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aylık enflasyon verisi üzerinde "en yüksek düşürücü etkiyi yapan" kalemin 'scooter' olduğunu söyledi. Aralık ayında 'scooter' fiyatının 8 bin 394 lira olduğunu yazan Ayan, bu rakamın Nisan ayında 420 liraya düştüğünü anlattı.

TÜİK YANIT VERDİ

Ayan'ın bu paylaşımına TÜİK'in resmi Twitter hesabından yanıt geldi.

Paylaşımın, "kamuoyunu yanlış yönlendirecek ifadeler içerdiğini" iddia eden TÜİK, açıklamasında şu ifadelere yer vererek bir de görsel paylaştı:

"TÜFE ortalama fiyatlar tablosunda yer alan Scooter (çocuk) maddesi ile ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek ifadeler içeren paylaşım üzerine hazırladığımız açıklama metnimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

AYAN YANIT VERDİ: HER AY BAKACAK MIYIZ?

Cumhuriyet.com.tr'den Gülben Dikmen, konuyla ilgili olarak gazeteci Serhat Ayan'la konuştu. TÜİK'in verdiği cevaptan tatmin olmadığını dile getiren Ayan, paylaşımının yaklaşık 500 bin kişiye ulaştığını anlatarak, "Bu 500 bin kişi ne kadar tatmin oldu benim derin şüphelerim var" dedi.

Söz konusu 'scooter' fiyatında yaklaşık 20 kat düşüş olduğunu ifade eden Ayan, şunları söyledi:

"- Çünkü diyorlar ki bu eskiden oyun konsoluydu, biz bunu kaldırdık yerine oyuncak scooter koyduk. Ama şu anda baktığımızda 8 bin 394 liradan 420 liraya tam 20 katlık bir düşüş var. Bu düşüş enflasyon rakamlarına kesinlikle etki etmedi deniliyor ama ben şu an tablolara girip baktığımda enflasyonda bir etki görüyorum.

- İnsanlar her seferinde TÜİK verilerine bakarken bir açıklama var mı diye bakmak zorunda mı kalacaklar? Kaldı ki ben geriye yönelik bir düzeltme de göremedim. Siz eğer oyun konsolunu scooter'a değiştiriyorsanız geçmişe yönelik bir değişim yapmanız gerekiyor.



- Bu durumun enflasyon üzerinde bir değişiklik yaratmadığını söylüyorlar ama ben buna çok fazla inanamıyorum açıkçası. Şubat ayında böyle bir değişiklik yaptıklarını söylediler ama biz her ay acaba oyun konsolu scooter'a dönüştü mü diye bakmalı mıyız? Bu dataların şeffaf olması gerekiyor. Datalar devletin şeffaf olduğunu göstermek için kullanıyor.

- Açıklayıcı metinler bizim görebileceğimiz ya da bakabileceğimiz bir yerde değil. O tablolar oraya konuluyorsa, tabloya baktığımızda 8 bin 394 liradan 420 liraya olan düşüşü görüyorsak bizim bunu anlayabilmemiz gerekir."

UMRE FİYATLARINDA SIFIR ENFLASYON

Ayan, enflasyonun ürünlerin ağırlığına göre hesaplandığını belirterek TÜİK verilerindeki 'Umre seyahatleri'nin de dikkatini çektiğini ve enflasyon tablosunda neden yer aldığını bilmediğini söyledi.

Ayan sözlerine şöyle devam etti:

"Umre fiyatı Mart 2020 tarihinden beri aynı. Yani burada enflasyon sıfır gözüküyor. Ağırlığına baktığımızda ise birçok üründen daha yüksek ağırlığa sahip. 2020 yılının mart ayından itibaren Umre seyahatleri yapılmıyorsa bile enflasyon tablosunda 0 enflasyon ile gözükmesi normal mi? Bu durumlar beni şaşırtıyor. Bunlar açıklanması gereken şeyler."

ENFLASYON VERİLERİNE ULAŞMAK ÜCRETLİ

Yurttaşların enflasyon verilerine ulaşmak ve verileri yorumlayabilmek için pek çok şey yapması gerektiğini vurgulayan Ayan, "Enflasyon bizim hayatımızı, maaşımızı etkiliyor. O yüzden bizim bunları en yakından takip edebiliyor olmamız lazım" dedi.

Ayan, yurttaşların enflasyon verilerini inceleyebilmek için ücretli olan ayrı bir program indirmeleri gerektiğinin altını çizerek, bu durumun "çok ayıp" olduğunu dile getirdi. Ayan'ın paylaştığı bilgilere göre bilgisayarında bu program olmayan yurttaşlar TÜİK verilerine erişemiyor.