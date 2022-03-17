TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 20 ayrı atama kararnamesi ile onlarca bürokrat görevden alındı ve onlarca yeni atama yapıldı. TÜİK

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 08:24
TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı
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Ocak ayı sonunda başkanı değişen Türkiye İstatistik Kurumu'nda şimdi de iki başkan yardımcısının görevine son verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.

TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.




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